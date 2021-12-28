В Костомукше на предприятии погиб рабочий, судить станут бригадира

На предприятии ООО «Гормашсервис» при сборке горного экскаватора погиб рабочий. Бригадира обвинили в нарушении требований промышленной безопасности, повлекших по неосторожности смерть работника, сообщили в прокуратуре.

Трагедия произошла в ноябре 2020 года. По данным ведомства, бригадир не контролировал безопасность работников. Один из них оказался под поднятым грузом весом 700 кг, который в итоге упал на мужчину. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Уголовное дело в отношении бригадира направили на рассмотрение в Костомукшский городской суд. (фото pixabay.com, succo)