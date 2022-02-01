Подозреваемого в грабеже молодого человека разыскивают в Петрозаводске

Преступление в Петрозаводске попало на видео. На кадрах видно, как некий молодой человек подбегает сзади к своей жертве и пытается отобрать сумку. Все случилось 21 января неподалеку от перекрестка улиц Мурманская – Советская.

Теперь злоумышленника пытается разыскать полиция. МВД опубликовало видео с камер наблюдения. В кадре запечатлен молодой человек в желтом. Его подозревают в грабеже.

Полиция просит бдительных петрозаводчан сообщать информацию о личности и местонахождении разыскиваемого по телефону: 8 953-529-77-26.