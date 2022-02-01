Микроавтобус влетел в фуру на извилистом Соломенском шоссе

ДТП с одним пострадавшим произошло днем 31 января на Соломенском шоссе.

Участниками ДТП стали микроавтобус «Фольксваген Транспортер» и грузовик «Скания» с полуприцепом.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 23-летний водитель микроавтобуса не имел водительского удостоверения. Он допустил выезд микроавтобуса на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом.

В ДТП пострадала 19-летняя пассажирка микроавтобуса. В момент аварии она не была пристегнута ремнем безопасности. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)