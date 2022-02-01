Молодую петрозаводчанку обманули после размещения в Сети объявления

В полицию Петрозаводска обратилась 21-летняя горожанка. Она рассказала, что стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила петрозаводчанка, она разметила в Интернете объявление о продаже виниловой пленки для автомобиля. Вскоре с ней связался покупатель, который перевел общение в мессенджер. Мужчина прислал ссылку на некий сайт, на котором женщина ввела данные своей карты, на которую покупатель намеревался перевести оплату. Однако после этого со счета горожанки были списаны 8500 рублей. Собеседник заблокировал телефон.

По факту мошенничества проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.