01 февраля 2022, 12:12
Автобус ПАЗ попал в аварию на Кукковке
Это второе ДТП за сегодняшний день на перекрестке улиц Балтийская-Лыжная в Петрозаводске
Еще одно ДТП произошло 1 февраля на перекрестке улиц Лыжная-Балтийская-Ломоносова в Петрозаводске.
Все случилось в 10:40. Момент столкновения запечатлела камера видеонаблюдения «Сампо.ру».
К перекрестку подъехал автомобиль, предположительно, «Шевроле Нива». Автомобиль остановился на светофоре. В этот момент сзади в него врезался автобус ПАЗ. Судя по всему, водитель маршрутку попытался затормозить и автобус слегка развернуло.
Судя по всему, досталось еще и автомобилю в среднем ряду. Позднее к месту ДТП прибыл наряд ГИБДД.
Ранее в этом самом месте фура протаранила легковой автомобиль.