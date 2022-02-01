Автобус ПАЗ попал в аварию на Кукковке

Еще одно ДТП произошло 1 февраля на перекрестке улиц Лыжная-Балтийская-Ломоносова в Петрозаводске.

Все случилось в 10:40. Момент столкновения запечатлела камера видеонаблюдения «Сампо.ру».

К перекрестку подъехал автомобиль, предположительно, «Шевроле Нива». Автомобиль остановился на светофоре. В этот момент сзади в него врезался автобус ПАЗ. Судя по всему, водитель маршрутку попытался затормозить и автобус слегка развернуло.

Судя по всему, досталось еще и автомобилю в среднем ряду. Позднее к месту ДТП прибыл наряд ГИБДД.

Ранее в этом самом месте фура протаранила легковой автомобиль.