Пьяного угонщика задержали в Лахденпохском районе

Женщина заявила о пропаже автомобиля в Лахденпохском районе в полицию. Оказалось, что она оставила знакомому ключи от иномарки, чтобы тот забрал из салона вещи, но мужчина исчез вместе с машиной.

Сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль. За рулем находился мужчина, 1990 года рождения, с признаками алкогольного опьянения, сообщили в пресс-центре МВД. Машину увезли на стоянку, а в отношении мужчины составили административный материал.

В полиции фигурант уголовного дела об угоне пояснил, что решил воспользоваться ситуацией и покататься на чужой иномарке. (фото пресс-служба МВД по РК)