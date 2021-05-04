04 мая 2021, 10:29
Спорт

Легкоатлетический забег в честь Дня Победы пройдет в Петрозаводске

Заявки для участия в эстафеты Победы принимают до 6 мая

Жителей столицы Карелии приглашают на эстафету Победы. Заявку можно подать онлайн до 6 мая или в комиссию по допуску.

Для участия приглашают команды девушек и юношей от образовательных организаций, средних специальных учебных заведений и заведений профессионального образования, а также студенческие команды, коллективы физкультуры и любительских спортивных клубов, сообщили в мэрии.

9 мая легкоатлетическая эстафета стартует на площади Кирова и пройдет по проспекту Карла Маркса и улице Энгельса. Ожидается, что на праздничный забег зарегистрируются более 600 участников. Федерация легкой атлетики утвердила судейскую коллегию, главный судья – Олег Зимон. Положение о забеге – здесь. (фото gazeta.ru)

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Метки: 
эстафета Победы
новости петрозаводска
Легкоатлетический забег
9 мая