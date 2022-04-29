Квадратный метр жилья в Карелии перешагнул за 89 тысяч рублей

С начала года цены на жилье в карельских новостройках выросли на 6,5 процентов, на вторичном рынке – на 6,6 процентов. Об этом со ссылкой на данные статистики сообщает РБК.

В первом квартале 2022 года средняя стоимость одного квадратного метра в новостройке составила 89 093 рубля, на вторичке – 75 280 рублей.



Жилье подорожало в зависимости от типа. Например, квартиры улучшенного качества в новых домах стали дороже на 7,4%, типовые выросли на 4,4%. Стоимость квартир среднего качества во вторичке выросла существеннее всего - на 8,6%, жилье улучшенного качества стало дороже на 3,7%.



Для сравнения в июне 2021 года стоимость квадратного метра жилья в Петрозаводске и Сортавале варьировалась от 65 до 70 тысяч рублей. (фото pixabay.com, wal_172619)