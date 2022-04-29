Жителей Карелии возьмут на оплачиваемые общественные работы

Безработных жителей Карелии могут задействовать в благоустройстве и других общественных работах. Уже 75 работодателей готовы принять сотрудников, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Предприятия и организации планируют трудоустроить так 436 человек. Работодатели подали заявки на трудоустройство 136 человек, как в Петрозаводске, так и в районах Карелии.

Они получают субсидию в сумме одного МРОТ на каждого такого сотрудника. Деньги выплачивают в течение трех месяцев, причем плюсуют страховые взносы и районный коэффициент. // Фото: администрация Петрозаводска