Школьники могут потренироваться в сдаче ЕГЭ

Школьники, которым предстоит сдавать единые госэкзамены, могут заранее потренироваться. Федеральный институт педагогических измерений опубликовал тренировочные варианты заданий 2022 года. Варианты тестов доступны по 15 предметам.

Также для школьников опубликованы рекомендации по самостоятельной подготовке к экзаменам, посмотреть их можно в разделе «Навигатор подготовки».

Основные испытания пройдут с 26 мая по 2 июля, для дополнительного периода назначены даты с 5 по 20 сентября. (фото pixabay.com, F1Digitals)