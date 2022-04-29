В Карелии уровень производственного травматизма снижается

За 2021 год количество травмированных на карельских производствах работников составило 185 против 197 человек, пострадавших в 2020 году. Всего за последние пять лет показатель сократился на 22%. Об этом сообщила на региональной конференции, посвященной Всемирному Дню охраны труда, начальник Управления труда и занятости Елена Фролова.

«Практика показывает, что за большинством несчастных случаев на производстве стоит человеческий фактор. Поэтому крайне важно уделять профилактическим мероприятиям, неукоснительному соблюдению правил безопасности первоочередное внимание», - отметила глава ведомства.

В управлении считают, что отношение к правилам безопасности следует прививать с девства. Именно поэтому проводят конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей». В этом году на него поступил 371 рисунок от юных жителей Карелии в возрасте от 7 до 15 лет. Победители получили памятные подарки. Фото: gov.karelia.ru.