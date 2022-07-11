Крест в честь апостола Андрея Первозванного установили на Валааме

В Никоновской бухте на Валааме установили монументальный поклонный крест. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил монументальный поклонный крест в воскресенье, 10 июля, сообщается на сайте московского патриархата.

Крест в честь апостола Андрея Первозванного выполнен из бронзы по проекту скульптора Андрея Клыкова. Он установлен на гранитном постаменте. Высота креста 3 метра 60 сантиметров. Вместе с постаментом и специально подготовленной насыпью крест возвышается на 8 метров. Вокруг креста обустраивается территория для комфортного пребывания паломников. Крест напоминает о легенде посещения Валаама святым апостолом Андреем, сообщается в группе Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря «ВКонтакте».

С лицевой стороны поклонного креста изображены распятие и образ Валаамских святых. С обратной стороны изображен апостол Андрей Первозванный с житийными сюжетами, отражающими предание о его посещении Валаама.

Напомним, 10 июля Валаам посетил глава РПЦ. Патриарх Кирилл посетил восстановленный скит преподобного Авраамия Ростовского, освятил храм во имя Всемилостивого Спаса и передал икону преподобного Саввы Сторожевского с житием. (фото vk.com)