Патриарх Кирилл освятил храм на Валааме

В воскресенье, 10 июля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил скит преподобного Авраамия Ростовского в Карелии, где освятил храм. Об этом сообщается на сайте московского патриархата.

Скит расположен на Емельяновском острове в юго-восточной части Валаамского архипелага, в 7,5 км от Центральной усадьбы Спасо-Преображенского монастыря. Предстоятеля РПЦ встретил наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий. Патриарх освятил храм Всемилостивого Спаса в Авраамиевском скиту. После богослужения Патриарх поблагодарил всех, кто участвовал в создании храма. В дар храму он передал икону преподобного Саввы Сторожевского с житием.

Прототипом для храма Всемилостивого Спаса Авраамиевского скита стала церковь Вознесения Господня в селе Коломенское в Москве. Храм двухпрестольный. Архитектура храма является символическим воплощением идеи храма-маяка как Дома Божия, «корабля Спасения» и одновременно путеводной звезды в океане жизни. На Ладожском озере храм Авраамиевского скита играет роль маяка.

Закладка нового храма состоялась осенью 2015 года. В 2021 году закончились работы по восстановлению утраченных построек скита. На территории скита построили храм Всемилостивого Спаса, корпуса для братии и гостевой, хозпостройки.

На Валааме до 1917 года было тринадцать скитов. В настоящее время восстановлено одиннадцать исторических скитов, некоторые из которых находятся на отдаленных островах Ладоги. (фото Игорь Палкин, foto.patriarchia.ru)