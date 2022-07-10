Не только мусорки – заключенные изготовят остановки для Петрозаводска

Заключенные исправительной колонии №9 изготавливают и устанавливают изделия для благоустройства столицы Карелии. Об этом сообщили в УФСИН.

В колонии уже изготовили 50 контейнерных площадок закрытого типа из древесно-полимерных композитных панелей. Десять из них уже установили в Петрозаводске. Остальные собираются разместить до 1 октября.

Также заключенные изготовят 40 остановок. Как пояснили в УФСИН, чтобы выполнить этот заказ потребовалось создать 14 рабочих мест для осужденных.

В «девятке» оборудован цех по металлообработке, установлено оборудование. Здесь производят павильоны для остановок общественного транспорта, контейнерные площадки и мусорные контейнеры, навесы, ограждения, вольеры для животных, кованые изделия и другое.

По словам замначальника УФСИН по РК Ивана Антипова, ИК-9 обеспечивает трудовую занятость осужденных, получение ими необходимых навыков в работе, гарантирует качество продукции. (фото «Петрозаводск говорит»)