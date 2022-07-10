В Петрозаводске и нескольких поселках не будут работать радио и ТВ

Телевидение и радио временно отключат в Петрозаводске и поселках Пиндуши и Салми.

О кратковременных перерывах трансляции с 11 по 14 июля предупредил филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия».

В понедельник, 11 июля, с 08:00 – 13:00 в Петрозаводске устроят профилактику на радио Юмор ФМ, Ретро ФМ, Максимум, Русское Радио, Дети ФM.

Во вторник, 12 июля, 10:00 – 17:00 в поселке Пиндуши Медвежьегорского района: монтаж оборудования на объекте временное отключение цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2, Радио России в FM-диапазоне;

10:00 – 16:00 поселке Салми Питкярантского района: работы на передающем оборудовании, временное отключение цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2.



13 июля с 10:00 до 17:00 в поселке Пиндуши: монтаж оборудования на объекте временное отключение цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2, Радио России в FM-диапазоне.

14 июля с 10:00 до 17:00 в поселке Пиндуши: монтаж оборудования на объекте временное отключение цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2, Радио России в FM-диапазоне. (фото unsplash.com, Glenn Carstens-Peters)