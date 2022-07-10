10 июля 2022, 13:12
Рейс из Петрозаводска в Минводы задержали из-за перегруза самолета
Самолету разрешили вылет после того, как выработали часть топлива
В субботу, 9 июля, рейс из Петрозаводска в Минеральные воды задержали. Причину объяснили сегодня в республиканском Минтрансе.
Задержка вылета самолета из аэропорта Петрозаводск в Минеральные Воды была связана с выявленным сотрудниками аэропорта перегрузом воздушного судна.
Часть топлива пришлось выработать, после чего самолету разрешили подняться в воздух. В Минтрансе Карелии подчеркнули, что воздушная гавань заботится о жизни и здоровье пассажиров и впредь будет пресекать нарушения со стороны авиакомпании. Пассажирам принесли извинения за неудобства. (фото «Петрозаводск говорит»)