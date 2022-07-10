Более тысячи финских виз выдали жителям Карелии в июне

В июне визовый центр Финляндии в Петрозаводске выдал 1007 виз. Для сравнения только за первый квартал года было выдано 1722 шенгенские визы, сообщает РБК. Всего с начала 2022 года было оформлено 4486 виз (в 2021 году - 6406).

В визовом центре признали, что количество заявителей немного выросло после отмены коронавирусных ограничений на границе. Количество временных окошек для подачи документов осталось прежним, что повлияло на запись. Посетители сами бронируют дату и время подачи документов на сайте визового центра, визы выдают по предварительной записи.



По новым правилам финские власти запретили импорт крепкого алкоголя, также физическим лицам запрещено ввозить топливо в канистрах.

Напомним, Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, которые были введены весной 2020 года из-за пандемии. Финляндия отменила коронавируные ограничения с 30 июня. (фото google.com/maps)