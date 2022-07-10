Назван популярный возраст вступления в брак в Карелии

Большинство влюбленных в Карелии женятся в возрасте 25-34 лет, при том, что еще 10 лет назад наиболее популярным был возраст 20-29 лет. Такие данные приводит Карелиястат. Среди людей старше 60 поженились 247 человек.

В 2021 году новые семьи создали 3857 карельских пар, что на 18,5% больше, чем в 2020 году. Две трети женихов и невест вступили в брак впервые.

В прошлом году на свет появилось 2627 мальчиков и 2529 девочек. Двойняшки родились в более чем 70 семьях. (фото на главной unsplash.com, Jeremy Wong Weddings, в тексте vk.com)