Автовокзал ввел тестовое расписание пудожского экспресса

Автовокзал до конца июля изменил маршрут движения автобуса №525Э «Петрозаводск – Пудож Экспресс».

«За этот период будет проводится обследование маршрута по результату которого будет принято решения о возврате к первоначальному маршруту или продолжение выполнения рейсов по измененному маршруту», - говорится в сообщении автовокзала.

В 15:30 из Петрозаводска в прямом направлении проследует через остановки Пялозеро, Наволок разв, Юркостров, Гирвас. В обратном направлении отправлением из Пудож в 23:30 автобус следует неизменным маршрутом через Кондопогу.

В 22:00 из Петрозаводска в прямом направлении автобус проследует без изменений через Кондопогу. В обратном направлении отправлением из Пудожа в 14:00 автобус проследует через Гирвас, Юркостров, Наволок разв, Пялозеро. (фото unsplash.com, Chuttersnap)