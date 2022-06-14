На улицах Петрозаводска появятся мусорки, изготовленные заключенными

УФСИН по РК готовит городские территории, используемые для сбора мусора, к установке контейнерных площадок закрытого типа.

Первые десять конструкций из древесно-полимерных композитных панелей (ДПК) смонтируют на Голиковке, на Горького, 20-а; Гоголя, 40; Красная, 51; Антикайнена, 8; Энгельса, 23; Красноармейская, 31; проспект Невского, 37 и 70; Калинина, 26; Мерецкова, 26. На шести территориях разобрали старые конструкции. Новые мусорки установят в этом месяце.

До ноября подрядчик должен установить 50 контейнерных площадок закрытого типа. В мэрии перечислили адреса, где их смонтируют. Это улицы Сулажгорская, 4к4; Жуковского, 63; Пробная, 22; Луначарского, 36; Чернышевского, 20; Ригачина, 46-а и 56-а; Луначарского, 12-14; Ленинградская, 20; Мурманская 3, 28, 25-а и 33; Лисицыной, 3-а; Мелентьевой, 30; Московская, 5-а; Кутузова, 42; Советская, 30-а; Сортавальская, 6 и 10; Фролова, 9; Питкярантская, 28; Станционная, 26 и 30; Лесная, 26; Гвардейская, 13; Ключевая, 6; Антонова, 8; Чапаева, 43 и 102; Фурманова, 50; Зеленая, 1; Пархоменко, 33; Университетская, 7/1; Сыктывкарская, 25; Калинина, 61; проспекты Октябрьский, 4-а; Первомайский, 53, Комсомольский, 13 и 19.



С 2020 по 2021 год в карельской столице установили более 50 каменных контейнерных площадок и павильонов из ДПК-панелей. (фото пресс-центр администрации города)