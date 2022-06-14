Глава Карелии открыл новый детский сад в Сортавале

14 июня в Сортавале состоялось открытие детского сада, расположенного в переулке Первомайский, 1. Это первое дошкольное учреждение, построенное в городе за последние 30 лет. В открытии важного социального объекта принял участие Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Новое здание входит в состав детсада №23 «Ладушки». Оно современное, ​полностью адаптировано к северным условиям и соответствует всем необходимым требованиям. Для воспитанников здесь созданы комфортные условия. ​ Учреждение построила компания «КСМ».

Детский сад удобно располагается в центре одного из микрорайонов Сортавалы. В учреждении 6 групп, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, прачечная, медицинский блок, включающий в себя процедурный и медкабинеты. Здание оснащено наружным видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией, приспособлено под возможности маломобильных граждан, для лиц с инвалидностью.

Новый детсад рассчитан на 150 мест. Сейчас здесь открыты 3 группы. К началу учебного года начнут работу еще столько же. Благодаря новостройке местами будут обеспечены все сортавальские малыши.

Мы рады, что вместе с Администрацией Сортавалы реализовали этот проект. В планах региональной власти − строительство в городе новой школы и еще одного детского сада,

− обратился к гостям церемонии Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Открытие дошкольного учреждения позволило создать 30 рабочих мест, из них 14 ​ − для педагогических работников.

Новосельем довольны и родители, и дети.

Раньше мы ходили в детсад на ул. 40 лет ВЛКСМ. Здание там старое, 1933 года постройки, его будут реставрировать. Нашу группу перевели в новый детсад. Он отличный, современный. Дочка сегодня бежала сюда,

− поделилась впечатлениями мама пятилетней Екатерины Юлия Анфиногенова.

Создание современных условий обучения для малышей Сортавалы продолжится. Проект нового детсада на ул.Бондарева проходит экспертизу.

Напомним, за последние несколько лет в Карелии построено 12 новых детских садов.