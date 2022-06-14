Депутаты повысили цену троллейбусного билета до 30 рублей

Депутаты Петрозаводского горсовета приняли решение о повышении цены троллейбусного билета до 30 рублей.

Предприятие «Городской транспорт» расценило дополнительные расходы по текущему году в 20 млн рублей – здесь стоимость расходных запасных частей. Хотя большая часть из этой суммы составляет приведение в норму фонда оплаты труда, чтобы зарплата водителей была конкурентна на рынке транспортных услуг.

«Это непопулярное решение, и в первую очередь оно обусловлено тем, что есть реальная необходимость увеличить конкурентную способность предприятия», - прокомментировал голосование депутат Андрей Ушаков. (Видео)