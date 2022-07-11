Елена Бычкова: «Я знаю вкус омаров, но нет ничего вкуснее хлеба»

Актрисе театра драмы РК «Творческая мастерская» Елене Бычковой едва исполнился один год, когда началась Великая Отечественная война. Она помнит, как вернулись в 1944 из эвакуации в освобожденный от блокады Ленинград.

Навсегда она усвоила бабушкины уроки: никогда никого не осуждать, уметь терпеть и смиряться. А еще вкус свежего хлеба - самого вкусного на земле.

Начало нашей беседы можно увидеть здесь.