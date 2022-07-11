11 июля 2022, 18:56
Елена Бычкова: «Я знаю вкус омаров, но нет ничего вкуснее хлеба»
Заслуженная артистка России, Заслуженная артистка Карелии Елена Бычкова рассказала об уроках военного детства
Актрисе театра драмы РК «Творческая мастерская» Елене Бычковой едва исполнился один год, когда началась Великая Отечественная война. Она помнит, как вернулись в 1944 из эвакуации в освобожденный от блокады Ленинград.
Навсегда она усвоила бабушкины уроки: никогда никого не осуждать, уметь терпеть и смиряться. А еще вкус свежего хлеба - самого вкусного на земле.
Начало нашей беседы можно увидеть здесь.