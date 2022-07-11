Жители района Птицефабрика недовольны работой маршрута №5

Проживающие в районе Птицефабрика горожане недовольны работой общественного транспорта.

Петрозаводчане жалуются, что интервал между автобусами слишком большой, а дорога до центра города может занять более часа.

Журналист «Петрозаводск говорит» решил проехать по маршруту и опросить водителей автобусов, а также узнать у обычных людей, с какими трудностями им приходится сталкиваться на пути в город.

«Всего три автобуса на маршруте осталось. 40 минут интервал будет»,

- сообщил водитель маршрута.

Автобус № 5 проходит от остановки «Улица Сулажгорская» до остановки «Птицефабрика», общая протяженность круга составляет свыше 30 километров.

Перевозчиком является ООО «АТП». По словам горожан, именно со сменой транспортной компании начались проблемы с движением автобусов.

«Раньше спокойно добирались, автобусов было больше, ждали минут 15-20 максимум, теперь приходится по 40 минут ждать», - сказала одна из жительниц района Птицефабрика.

Также горожане сообщили, что автобусы не отображаются в приложении «Умный транспорт», которое позволяет отслеживать движение общественного транспорта в режиме онлайн.

«Сейчас автобусов нет в приложении, раньше можно было хоть рассчитать, когда из дома надо выходить, а теперь просто на остановке ждать приходится».