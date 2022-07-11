Жители Карелии могут получить новые профессии

Жители Карелии могут получить дополнительные компетенции, которые позволят им сохранить прежнее рабочее место или найти новое. Как сообщает Управление труда и занятости Карелии, в республике работает множество программ, помогающих бесплатно обучиться новой специальности:





Каждая программа, которая работает в Карелии, востребована. Например, в рамках нацпроекта «Демография» к обучению уже приступили около 400 жителей Республики Карелия.





Екатерина Лупина из Беломорска училась по нацпроекту «Демография» в Карельском филиале РАНХиГс. После переобучения она нашла работу в администрации Беломорского района.

Фото с личной страницы Е.Лупиной



На новую работу устроилась через три месяца после получения диплома. Работой довольна. Попала на муниципальную службу, куда давно хотела,

– рассказала Екатерина Лупина.



Еще одна возможность пройти переобучение – программы, которые финансируются счет средств регионального бюджета. По данным Управления труда и занятости Карелии, с начала года ими воспользовались более 300 человек.



Одна из участниц региональной программы – Мария Саморукова из п. Ледмозеро Муезерского района. Несколько лет она работала в Ледмозерском культурном центре, затем попала под сокращение. В Агентстве занятости населения Муезерского района ее направили на региональные курсы профессиональной переподготовки. После обучения Мария открыла свое дело.





Я защитила бизнес-план «Домашняя кондитерская». Сейчас я самозанятая и могу официально предоставлять свои услуги не только жителям п. Ледмозеро, но других населенных пунктов Муезерского района,

– рассказала Мария Саморукова.



По всей России соискателям доступно около 24 тысяч бесплатных образовательных программ. В Карелии обучение организуют многие вузы и ссузы. По запросу безработного в Управлении труда и занятости Карелии подбирается лицензированное учебное заведение, в котором есть интересующая программа обучения.



Руководитель Многофункционального центра прикладных квалификаций «Колледжа технологии и предпринимательства» Карелии Ирина Кутисова рассказала, кто чаще всего хочет получить новую профессию:



Обычно обращаются женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет или неработающие женщины с детьми дошкольного возраста, а также безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости.





Направления обучения определяются с учетом заявок работодателей. Также учитываются потребность в подготовке кадров для экономики и социальной сферы региона.



В перечень наиболее востребованных специальностей, которые можно получить в Карелии, входят профессии парикмахера, повара, экскурсовода (гида), специалиста по управлению персоналом, бухгалтера, бизнес-аналитика, слесаря по ремонту автомобилей, специалиста по веб-дизайну, программиста, юриста и другие.



Задать вопросы по программам переобучения можно в Управлении труда и занятости Карелии или в Агентство занятости по месту жительства.