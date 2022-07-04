04 июля 2022, 10:29
Елена Бычкова: «Я не знаю ни одной веселой судьбы актера»
Заслуженная артистка России, актриса театра драмы РК «Творческая мастерская» Елена Бычкова рассказала о блокадном детстве
Наша землячка, одна из основательниц театра драмы Карелии «Творческая мастерская» актриса Елена Бычкова в этом году стала Лауреатом Российской национальной актерской премии «Фигаро» в номинации «За служение театральному Отечеству».
Она пережила блокаду Ленинграда. В осажденном городе родителей годовалой Леночке заменили дед Николай Павлович Бычков и бабушка Валентина Петровна Веригина.
Воспоминаниями о далеком детстве Елена Бычкова поделились с нами.