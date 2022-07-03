Две трети пациентов оперируют в Карелии

Работу по наращиванию в регионе высокотехнологического медицинского оборудования и практического опыта работающих на нем специалистов министерство здравоохранения и власти республики проводят в течение последних трех лет. Об этом рассказал глава минздрава Михаил Охлопков.

Ранее в Карелии спектр высокотехнологичных операций был крайне мал. Но за последние несколько лет ситуация изменилась. Статистика говорит сама за себя - с начала года из 3594 жителей республики, которым оказана ВМП, 2187 прошли лечение в карельских больницах.

«Мы целенаправленно оснащаем наши специализированные отделения медицинским оборудованием, обучаем специалистов, чтобы земляки могли получать лечение, не выезжая за пределы республики. Когда регион имеет возможность выполнять сложные и уникальные операции на своей территории, то он сопоставим со странами, обладающими космическими технологиями. Это не просто престиж, это реальная забота о населении»,

- отметил глава ведомства. Фото: vk.com/mihailohlopkov