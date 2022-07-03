03 июля 2022, 11:56
Общество

Вид нового моста впечатлил жителей Карелии

Переправу через реку запечатлели с высоты птичьего полета

Посмотреть на новый мост с высоты птичьего полета и полюбоваться красотами прилегающих территорий возле трассы Петрозаводск-Суоярви дал возможность глава республики Артур Парфенчиков. Он опубликовал фото переправы через реку Сяпся на своей странице в соцсети ВК.

Публикация вызвала восторг у подписчиков, которым очень понравились снимки. Например, Светлана Демидова из Вяртсиля сравнила перекрест дороги и моста с птицей в полете.

Напомним, строительство объекта началось летом 2020 года. На обновление аварийной переправы было потрачено 280 млн рублей. Фото: vk.com/aparfenchikov.

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Метки: 
новости Карелии
новый мост
трасса Петрозаводск-Суоярви
артур парфенчиков
строительство переправы
река Сяпся