Вид нового моста впечатлил жителей Карелии

Посмотреть на новый мост с высоты птичьего полета и полюбоваться красотами прилегающих территорий возле трассы Петрозаводск-Суоярви дал возможность глава республики Артур Парфенчиков. Он опубликовал фото переправы через реку Сяпся на своей странице в соцсети ВК.

Публикация вызвала восторг у подписчиков, которым очень понравились снимки. Например, Светлана Демидова из Вяртсиля сравнила перекрест дороги и моста с птицей в полете.

Напомним, строительство объекта началось летом 2020 года. На обновление аварийной переправы было потрачено 280 млн рублей. Фото: vk.com/aparfenchikov.