На карельском предприятии массово выходят на работу в пьяном состоянии

19 человек уволили за пьянство с предприятия «Карельский окатыш». Еще 30 рабочих комбината вышли на смену в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал генеральный директор компании «Карельский окатыш» Максим Воробьев, сообщает паблик ВК karelfornianews.

«В июне «отличились» четверо. Все эти люди лишили себя возможности продолжить карьеру на предприятии»,

- отметил гендиректор.

Предприниматель уточнил, что большинство нарушивших правила техники безопасности и трудовое законодательство были уверены, что тестирование ничего не покажет. Он также считает, что удручающая статистика свидетельствует о снижении уровня трудовой дисциплины.

«Странно и то, что в нынешней экономической ситуации сотрудники так легко готовы потерять работу. Проштрафившихся, по словам Воробьева, ждет увольнение с соответствующей записью в трудовой книжке»,

- добавил руководитель предприятия. Фото: pxhere.