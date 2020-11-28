Кражи с могил цветов и венков превратились в Карелии в доходный бизнес

О времена, о нравы. Приходится признать, что в конце 90-х вандализм на кладбищах стал делом привычным. Чаще всего с могил похищали цветы и траурные венки, просто чтобы сбыть их по дешевке и получить прибыль. Но бывали и случаи «чистого искусства» - вандализм ради вандализма. Конечно, с утверждением, что у каждой могилы не поставишь милиционера, приходилось согласиться. Тем не менее смотрители кладбищ и родственники покойных требовали от городских властей навести порядок в этой сфере.

Вот такая история произошла в конце ноября 2000 года. В семье Лидии Ивановны Артемовой траур, похоронили близкого человека. А на следующий день переживающую утрату Лидию Ивановну огорчили еще больше: «Сегодня приехала на могилу, и что я увидела? Все венки были украдены. Остались только четыре. Корзиночку украли. Все красивые живые цветочки — все украдены. Вся могила разграблена, всё раскидано!» И Лидия Ивановна в горе оказалась не одинока. За ночь ограбили еще пять соседских могил. Этот вид национального бизнеса начал процветать на кладбищах за пару лет до этого. «Объемам производства» могли позавидовать многие фирмы. Смотритель кладбища в Бесовце Наталья Синицына сообщила: «Почти каждый день приходят и говорят, что с могил сняли цветы, венки. Теперь стали жалобы поступать, что снимают памятники». На вопрос — кто эти изверги? — Лидия Ивановна отвечала подобно другим согражданам: «Бичи. Настоящие бичи делают это». На этот же вопрос более опытные смотрители кладбища ответили: «Не только бичи. Мы остановили двух женщин. Прилично одетые. Они шли с огромными сумками. Как в Москву с такими ездят, клеенчатые, челночные. Вот с такими сумками они идут на кладбища». Бичей, по наблюдениям сторожей, использовали в качестве чернорабочих. Они только забирали. Более надежные работники — сортировали. А принимали товар, отвозили его ночью на машинах и распространяли по своим торговым точкам вовсе не бичи.

Если смотрители, а это как правило женщины, пытались остановить процесс, то им обещали загробный мир и божью благодать. Можно было пойти в милицию, но толку бы не было. «Это надо, чтобы сами родственники лично поймали за руку и привели в милицию», - пояснили сотрудники кладбища. Легче было поймать за руку городские власти, которые позволяют бесконтрольно продавать ворованное. Такая мысль зародилась в среде гробовщиков и кладбищенских смотрителей, а также морально пострадавших родственников.

«Запретить продажу надо за пределами рынков, - считала заведующая кладбищем Тамара Федорова. - Много случаев, когда люди показывают справки на б/у-шный товар!» Как цветок может быть б/у-шным? Как принять в качестве торговой основы такой документ, непонятно. Но только бабушка-пенсионерка упорно покупала б/у-шный цветок с могилы за 50 копеек, а не свежий за 2 рубля. Поэтому бизнес процветал, и такие способы — как подломить цветок или неким образом испортить венок — помогали, как мертвому припарки.

На земле работают не только работники кладбища, но и работники агропромышленного комплекса. А ноябрь — месяц традиционно повышенной активности народных масс, которые в России борются за свои права. Не остались в стороне от классовых битв ровно 20 лет назад и работники агропрома. Нельзя сказать, чтобы крестьянские акции протеста потрясли страну. Тем не менее, они состоялись во всех субъектах федерации, в том числе у нас в Карелии. Их итогом стал документ, содержащий требования работников. ЦК профсоюзов сельских тружеников направил этот документ Президенту и трем председателям — правительства, Госдумы и Совета Федерации. В первую очередь крестьянам нужны были деньги на приобретение новой техники, горюче-смазочных материалов, на семена, на энергоносители и зарплаты. Этот перечень представители карельских совхозов и республиканской организации профсоюзов повторяли и во время встречи в Петрозаводске. Собрание было приурочено к ноябрьской акции протеста.

Обсуждая свои проблемы представители предприятий агропрома постоянно апеллировали к опыту соседней Финляндии. Там климат тоже не слишком благоприятный для выращивания сельхозпродукции, поэтому правительство постоянно поддерживает своих крестьян, компенсирует им расходы на бензин, выплачивает дотации, что делает продукцию финских фермеров конкурентноспособной на их собственном рынке. А конкурировать им есть с кем, ведь Финляндия — член ЕС, а в него входят страны с гораздо более благоприятными условиями для сельского хозяйства.

По мнению карельских аграриев, неплохо бы финскую модель взаимоотношений государства с крестьянами перенести в Россию. Правда, с базовым принципом, на котором строится все сельское хозяйство западных стран, в том числе и Финляндии, участники собрания по-прежнему согласиться не могли. По их мнению, полноценной частной собственности на землю, предполагающей свободную куплю-продажу сельхоз угодий, допустить ни в коем случае нельзя. Тогда не очень понятно, что конкретно крестьяне собираются предложить в качестве гарантий потенциальным инвесторам и кредиторам.

Таким было 28 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото vuslon.ru)