Ковидный рекорд, соцбеззащитность и «война» ветеранов. Картина дня

В учреждениях соцзащиты карельской столицы не исполняются противокоронавирусные меры, студентов ПетрГУ отправляют на дистанционное обучение, на самый популярный у жителей Петрозаводска маршрут №1 выведены дополнительные машины – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– В Пудожском районе захватили районное отделение Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. По крайней мере, именно так полагают бывшие руководители организации. Они уверены, что их сместили в преддверии больших выборов 2021 года: пожилые люди – самая активная часть электората, и получить контроль над таким «ресурсом» хотели бы многие. Так ли это, разбирался наш журналист Георгий Чентемиров.

– В ближайший понедельник, 16 ноября, студентов и преподавателей Петрозаводского государственного университета могут перевести на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции. Дело в том, что в Карелии установлен новый рекорд по заболевшим COVID-19 за сутки: инфекция была выявлена у 378 человек. Умер один человек.

– В Петрозаводске и Прионежском районе установлен рекорд по количеству работающих машин скорой помощи. 26 бригад было сформировано в ночную смену с 11 на 12 ноября. 4 из них работали с 20.00 до 01.00, в то время, когда наблюдался самый пик вызовов за сутки. Дополнительные смены были составлены из фельдшеров и водителей из других районов Карелии.

– На самый популярный у жителей Петрозаводска троллейбусный маршрут №1 выведены дополнительные машины. Три будут работать постоянно, еще две – в часы пик. Так городские власти отреагировали на новые ограничения, связанные с коронавирусом, которые ввел накануне глава республики.

– Сегодня в Центре социальной защиты на набережной Варкауса, 1-а было столпотворение. Люди в очереди жаловались, что стоят больше двух часов. Социальная дистанция не соблюдается. Снимки сделал наш корреспондент, а вот в паблике соцзащиты опубликованы другие фотографии: как там все хорошо.

– В столице заработал Московский международный онкологический центр. Жители Петрозаводска и Карелии могут получить в нем бесплатную онкологическую помощь: пройти диагностику и лечение рака по полису обязательного медицинского страхования.