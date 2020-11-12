Мастера Карелии изготовили памятники для Бузулука

В Бузулуке завершилась реконструкция мемориала советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны, сообщает сетевое издание ria56.ru.



Комплекс находится на территории старого городского кладбища на улице Серго. На территории мемориала установили черные гранитные плиты с выгравированными фамилиями 402 военнослужащих, захороненных здесь. Памятники весом по три тонны каждый привезли из Республики Карелия.

Фото с сайта ria56.ru