Карельский водитель предстанет перед судом за пьяную езду

Очередного нетрезвого водителя отстранили от управления автомобилем в Карелии. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 17 мая, в Костомукше.

«Ночью 17 мая пьяный водитель был отстранен от управления автомобилем ВАЗ. Автоинспекторы выяснили, что ранее водитель уже был лишен водительского удостоверения за аналогичное нарушение. За повторное нарушение в пьяном состоянии водителю предстоит понести уголовное наказание», - рассказали в Госавтоинспекции.

Добавим, сразу двоих пьяных автомобилистов поймали вчера, 16 мая, в Кондопоге. Так, был отстранен от вождения автомобилем водитель иномарки «Опель». Мужчина 1966-го года рождения находился за рулем в состоянии опьянения.

А на КПП при въезде в город был задержан водитель отечественного автомобиля «ВАЗ-2115». Автомобилист 1988 года рождения также был пьян. Обе автомашины отправили на штрафную стоянку.