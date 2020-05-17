Двоих нетрезвых водителей задержали в Кондопоге

Сразу двоих пьяных автомобилистов поймали вчера, 16 мая, в Кондопоге. Так, был отстранен от вождения автомобилем водитель иномарки «Опель». Мужчина 1966-го года рождения находился за рулем в состоянии опьянения.

А на КПП при въезде в город был задержан водитель отечественного автомобиля «ВАЗ-2115». Автомобилист 1988 года рождения также был пьян. Обе автомашины отправили на штрафную стоянку.

«За пьяное вождение водителям предстоит понести наказание в соответствии с ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, санкциями которой предусмотрено лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, и штраф в размере 30000 рублей», - напоминают в Госавтоинспекции.