16 мая 2020, 12:52
Пропавшего петербуржца обнаружили в Карелии
Дальнобойщик уехал из северной столицы в Мурманск и исчез: его нашли в поселке Лоухи
Жителя Санкт-Петербурга, пропавшего в Мурманской области, обнаружили в Карелии. Об этом рассказали родственники пропавшего в социальной сети.
Сообщается, что что дальнобойщик уехал из Санкт-Петербурга в Мурманск на разгрузку фуры. Возвращаясь обратно, 10 мая он позвонил родственникам из Кандалакши, после чего перестал выходить на связь. Те забили тревогу.
Мужчину обнаружили несколько дней назад в пгт Лоухи, сообщается в группе «Мурманск ДТП ЧП».
Тем временем молодой человек объявлен в розыск в Петрозаводске. Полиции карельской столицы требуется помощь бдительных граждан.