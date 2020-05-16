Пропавшего петербуржца обнаружили в Карелии

Жителя Санкт-Петербурга, пропавшего в Мурманской области, обнаружили в Карелии. Об этом рассказали родственники пропавшего в социальной сети.

Сообщается, что что дальнобойщик уехал из Санкт-Петербурга в Мурманск на разгрузку фуры. Возвращаясь обратно, 10 мая он позвонил родственникам из Кандалакши, после чего перестал выходить на связь. Те забили тревогу.

Мужчину обнаружили несколько дней назад в пгт Лоухи, сообщается в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Тем временем молодой человек объявлен в розыск в Петрозаводске. Полиции карельской столицы требуется помощь бдительных граждан.