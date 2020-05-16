У пенсионерки из Петрозаводска похитили три картины

Из квартиры 55-летней петрозаводчанки исчезли три картины. Для того, чтобы завладеть произведениями искусства, воришке пришлось разбить окно в жилище пенсионерки. Впрочем, вскоре выяснилось, что картины особой ценности не представляют - их общую стоимость позже оценили в 1950 рублей.

Об инциденте, произошедшем в конце апреля, рассказали в карельском МВД. По словам правоохранителей, к краже оказался причастен 41-летний горожанин: мужчина уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. Квартирный вор дал признательные показания.

«Он рассказал, некоторое время назад познакомился с заявительницей на улице. Она попросила помочь по хозяйству, и мужчина не отказал. Оказавшись в чужой квартире, он обратил внимание на картины и решил, что они подлинные. Спустя время вернулся, убедился, что хозяйки нет, разбил окно и похитил имущество», - сообщает МВД.

Стражи порядка отметили, что мужчина избавился от картин, как только узнал, что они не имеют денежной ценности. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело.