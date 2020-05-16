Дорожные полицейские поймали пьяного водителя в Сегеже

Сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого автомобилиста 1997-го года рождения. Инцидент произошел вчера, 15 мая, на КПП при въезде в Сегежу, сообщает ГИБДД.

Водитель автомашины «ВАЗ-2114» отказался от прохождения медицинского освидетельствования и был помещен в специальное помещение для задержанных. Его автомобиль отправили на штрафную стоянку. Теперь мужчину ожидает административный штраф и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Добавим, в период с 30 апреля по 12 мая дорожные полицейские Карелии задержали на территории республики 78 автомобилистов, севших за руль навеселе. 7 из них отказались от медосвидельствования, 17 не имели водительских прав, а 10 и вовсе уже попадались на «пьяной» езде.