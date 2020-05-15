Житель Псковской области ограбил пенсионера в Калевале

Прокуратура Калевальского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего уроженца Псковской области.

Судом установлено, что в апреле текущего года он приехал со своими знакомыми в поселок Калевала с целью реализации населению наборов ножей, машинок для стрижки волос и парфюмерии.

В ходе попытки продать товар 80-летнему местному жителю, который, в свою очередь, отказался от покупки в связи с недостатком денежных средств, молодой человек выхватил из рук пенсионера 500 рублей и скрылся.

Впоследствии злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

Действия гражданина были квалифицированы по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

Cуд признал молодого человека виновным в совершении инкриминируемого деяния и, приняв во внимание признание вины, возраст осужденного, сумму похищенных средств, назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.