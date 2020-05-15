В День Победы в Карелии убили человека

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего жителя поселка Лоухи. Мужчина обвиняется в убийстве своего отца, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 9 мая мужчина выпивал со своим 68-летним отцом. В процессе застолья между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в кровопролитие. Подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил их родителя. Тот умер на месте.

Предполагаемый убийца арестован. Проводятся следственные действия. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.