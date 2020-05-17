Водителя оштрафовали за отсутствие детского кресла

Сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя за отсутствие детского автокресла: мужчина перевозил трехлетнего ребенка без специального удерживающего устройства. Инцидент произошел сегодня, 17 мая, на 271 километре федеральной трассы «Кола» в Олонецком райне.

34-летнего владельца Mitsubishi L200 привлекли к административной ответственности.

«Ребенок находился в автомобиле без детского удерживающего устройства на руках пассажира переднего сидения. Увидев патрульный автомобиль ДПС, пассажир прямо во время движения автомобиля стал пересаживать ребенка на заднее сидение», - рассказали в ГИБДД.