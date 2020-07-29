Карелия стала абсолютным лидером рейтинга привлекательности у туристов

В какой тур вы отправились бы с частичной компенсацией Правительства РФ? Такой вопрос задал на своей странице в соцсети популярный российский турсервис Tvil.ru.

Более половины участников голосования выбрали Карелию. На момент написания текста, эта цифра составляла 52,6%.

Далее, с большим отрывом следуют Приморский край и Татарстан с показателями 8,65%. «Бронза» и 7,61% у Астраханской области. Остальные регионы набрали от 1,38% (Воронежская область) до 5,88% (Красноярский край).

Напомним, что речь идет о правительственной программе компенсации гражданам расходов на внутренний туризм. «Петрозаводск говорит» писал об этом.

Жители России смогут компенсировать часть своих затрат на туристические поездки по стране. Эта новость на прошлой неделе стала одной из самых заметных. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, гарантирует путешественникам существенное возмещение расходов – но при соблюдении определенных условий. Эту меру, на которую из бюджета выделят 15 миллиардов рублей, уже окрестили «туристическим кэшбеком».

Актуальна она и для Карелии, которая вошла в список субъектов, куда будут заманивать гостей с помощью данной инициативы.

Получить «кэшбек» можно при поездках в сорок с лишним регионов страны. При стоимости тура до 50 тысяч рублей клиент может рассчитывать на скидку в 5 тысяч; заплатив до 75 тысяч рублей, можно вернуть 10 тысяч; от 75 тысяч и больше компенсация составит 15 тысяч рублей.

Сэкономить в путешествии на морской курорт пока не получится. Ростуризм сообщил, что регионы «повышенного спроса» – это Краснодарский край и Крым – в проекте летом участвовать не будут. А вот в Хабаровский край или в Карелию скататься можно. Если хотите и кэшбек получить, и Черное море увидеть, придется ждать осени: с 1 октября программу распространят и на южные регионы.

Есть еще ряд ограничений. Так, продолжительность поездки должна быть не менее пяти дней. Кстати, кешбэк предусмотрен и для круизных маршрутов с проживанием на корабле.

Сроки поездок также ограничены. В регионы из первого, «летнего» списка надо успеть в период с 15 августа по 20 декабря (от лета, как видим, осталось совсем немного). По южным регионам программа действует с 1 октября по 20 декабря.

Наконец, возмещать расходы будут только владельцам карты «МИР».