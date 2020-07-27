Туристический кэшбек: за отдых в Карелии будут платить

Жители России смогут компенсировать часть своих затрат на туристические поездки по стране. Эта новость на прошлой неделе стала одной из самых заметных. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, гарантирует путешественникам существенное возмещение расходов – но при соблюдении определенных условий. Эту меру, на которую из бюджета выделят 15 миллиардов рублей, уже окрестили «туристическим кэшбеком».

Актуальна она и для Карелии, которая вошла в список субъектов, куда будут заманивать гостей с помощью данной инициативы.

Получить «кэшбек» можно при поездках в сорок с лишним регионов страны. При стоимости тура до 50 тысяч рублей клиент может рассчитывать на скидку в 5 тысяч; заплатив до 75 тысяч рублей, можно вернуть 10 тысяч; от 75 тысяч и больше компенсация составит 15 тысяч рублей.

Сэкономить в путешествии на морской курорт пока не получится. Ростуризм сообщил, что регионы «повышенного спроса» – это Краснодарский край и Крым – в проекте летом участвовать не будут. А вот в Хабаровский край или в Карелию скататься можно. Если хотите и кэшбек получить, и Черное море увидеть, придется ждать осени: с 1 октября программу распространят и на южные регионы.

Есть еще ряд ограничений. Так, продолжительность поездки должна быть не менее пяти дней. Кстати, кешбэк предусмотрен и для круизных маршрутов с проживанием на корабле.

Сроки поездок также ограничены. В регионы из первого, «летнего» списка надо успеть в период с 15 августа по 20 декабря (от лета, как видим, осталось совсем немного). По южным регионам программа действует с 1 октября по 20 декабря.

Наконец, возмещать расходы будут только владельцам карты «МИР».

Одно из условий попадания региона в программу – наличие большого числа гостиниц. Да не простых, а прошедших обязательную классификацию.

– Гостиница должна получить звездность. Мы активную работу ведем с прошлого года, и уже 64 гостиницы Карелии прошли эту классификацию, – пояснила специалист Управления по туризму Ирина Путешова. – У нас есть организация, которая этим занимается. Были предусмотрены меры государственной поддержки, гостиницам компенсировали расходы на эти цели. Вообще, по идее, данную процедуру должны пройти все гостиницы, мы к этому стремимся.

По словам специалиста, в республике преобладают гостиницы с двумя или тремя звездами. Этого вполне достаточно, чтобы иметь возможность участвовать в программе и принимать туристов, претендующих на кэшбек.

Ирина Путешова не смогла пояснить, можно ли получить компенсацию при поездках по своему «родному» региону. Однако озвучила важное уточнение: минимальные пять дней, отведенные на путевку, необязательно проводить на одном месте, можно проехаться по нескольким регионам.

– Этот вопрос нас волновал, потому что есть туры, затрагивающие несколько субъектов – например, круизные маршруты в Кижи, Валаам, Соловки, – рассказала специалист.

Как пишет «РБК», Ростуризм планирует устраивать ночи и даже недели распродаж по стране. Предложения будут размещены на портале Russia.travel. Выбрав нужное направление, турист может перейти на сайт туроператора или гостиницы.

Любопытно, что не все граждане России обрадовались, узнав об инициативе правительства. «Одни работают, платят налоги, наполняют бюджет, но не могут никуда поехать. А через общий же бюджет они должны проспонсировать тех, кто поедет отдыхать! Я никуда не еду, почему я должен спонсировать тех, у кого в пандемию голова ногам покоя не даёт?!» – возмутился пользователь одного из новостных ресурсов. Интересная мысль; но российские власти, очевидно, о таких тонкостях не подумали.