Ключевая станция метро в Москве будет отделана камнем из Карелии

Новую станцию Большой кольцевой линии метро, «Электрозаводскую», расположенную на границе Центрального и Восточного округов Москвы, планируют сдать в этом году, сообщает сайт Восточного административного округа столицы.

По словам Собянина, объект имеет огромное значение для развития всей московской подземки. Именно на базе этой станции будет организован крупный транспортный узел, где пассажиры смогут пересаживаться с «синей» линии метро на электрички Казанского направления, а также на поезда третьего Московского центрального диаметра. Этим участком БКЛ и его станциями смогут пользоваться почти миллион жителей, как минимум, 12 столичных районов.

Колонны на платформе облицуют полированными плитами из гранатового амфиболита — красивого редкого минерала высокой плотности, безопасного и стойкого к различным видам повреждений, добываемого в Карелии.

Минерал получил свое название от древнегреческих слов «амфиболос» – «неясный» и «литос» – «камень». По внешнему виду амфиболит напоминает гранит, но с точки зрения художественного потенциала намного его превосходит.

Цветная крошка амфибола и плагиоклаза, перемежаемая слоями молочно-белого кварца, придает изделиям из этого камня особенную выразительность.

По всей видимости, на отделку пойдет камень месторождения «Нигрозеро», расположенного в Лоухском районе республики. Там добывается амфиболит, содержащий до 70% минеральных включений белого цвета, придающего плитам из него высокую декоративность.

В тексте использованы фото с сайта компании «ПетроМрамор», в частности, изображение подземного перехода станции метро «Петровско-Разумовская» в Москве