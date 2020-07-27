Директор оштрафован прокуратурой за невыплату зарплаты в Надвоицах

Прокуратура Сегежского района в ходе проведения надзорных мероприятий установила, что МУП «Водоснабжение Надвоицы» в мае 2020 года не полностью выплатило заработную плату пятидесяти работникам, сообщается на сайте ведомства.

Причиной образования задолженности явилась, в том числе, ненадлежащая работа предприятия по своевременному выставлению счетов за оказанные коммунальные услуги и взысканию с юридических лиц долгов по оплате коммунальных услуг.

Прокуратурой вынесла директору предприятия представление об устранении нарушений закона. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении (невыплата заработной платы).

По итогам рассмотрения постановления прокурора, инспекцией труда в Республике Карелия директор привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Работникам предприятия в настоящее время выплачено более 440 000 рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу.