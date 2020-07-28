У россиян отберут «подозрительные» доходы

Стало известно о том, что минфин России готовит поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят изымать у граждан «подозрительные» доходы. Вот нам только этого не хватало. Как наши доходы будут относить или не относить к «подозрительным»? Каков будет порядок их изъятия? Куда пойдут изъятые средства?

Попытались собрать всю доступную на данный момент информацию об этом.

То, что документ действительно готовится, представитель минфина РФ подтвердил газете «Известия». По информации минфина, изъятые доходы будут перечисляться в Пенсионный фонд России. Поправки готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы, учитывая многомиллиардный дефицит Пенсионного фонда.

На данный момент в пользу государства по закону изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, — в этом году ПФР впервые получил 21,4 млрд рублей за конфискованную у чиновников недвижимость. Однако мера касается не только госслужащих — в прошлом году Конституционный суд подтвердил, что она грозит любому, кто не смог доказать законность приобретения. Аналогичный порядок, видимо, будет распространен на доходы граждан.

Речь в поправках идет о том, чтобы в ПФР перечислялись денежные средства, в отношении которых в соответствии с законодательством о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие законность их получения.

— В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. Законопроект внесен в правительство,

— пояснили в пресс-службе Минфина.

В ведомстве уточнили, что поправки в Бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с ГК РФ.

В законопроекте указано, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре этого года. За Госдумой не заржавеет. И если речь идет о дополнительной мере борьбы с коррупцией – то кто бы спорил. Но есть опасность, что кому-то могут показаться «подозрительными» доходы и вполне законопослушных граждан. Все мы помним, как еще совсем недавно банки блокировали операции и сами карты, которые казались почему-то подозрительными. Причем кому это показалось и по каким основаниям, граждане выяснить не могли, а вернуть средства или разблокировать карту иногда не удавалось месяцами, хотя гражданин чист, как поцелуй ребенка, и может это доказать. Не будет ли и теперь происходить то же самое?

В минфине не могут объяснить, кто именно будет осуществлять проверки, а также какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнение контролирующих органов.

В большинстве фракций Госдумы инициативу Минфина готовы поддержать в связи с дефицитом средств Пенсионного фонда и падением его доходов.

- Пенсионный фонд надо укреплять. Одним из источников могут быть недоказанные доходы. Но это говорит о том, что накопительная страховая система у нас не работает,

- сказал, в частности, первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

По его словам, инициатива Минфина — попытка «заштопать» эту систему.

— Мы вносили поправки, чтобы такие средства направлялись целевым способом на рост пенсий, а не просто размывались в общем бюджете и экономили ежегодный размер трансферта ПФР из федерального бюджета. Но на наш законопроект правительство дало отрицательное заключение,

— рассказал «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Правда, по его словам, законопроект может напугать крупный бизнес, который может начать выводить деньги из России.

С наибольшим воодушевлением к законопроекту ожидаемо отнеслись в КПРФ.

— Пенсионный фонд сегодня испытывает большую нехватку средств. По моим подсчетам, реальный дефицит составляет около 650 млрд рублей, хотя в бюджете он,

— заявил первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам, коммунист Валентин Шурчанов.

При этом даже дополнительный источник средств вряд ли полностью исправит ситуацию, считает политик.

В Пенсионном фонде отказались от комментариев по поводу инициативы Минфина.

В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами. Выступая на заседании в Совете Федерации в июне этого года, генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что с января сумма составила 21,4 млрд рублей.

Доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что тут идет смешение двух разных проблем: коррупционных доходов и нехватки средств в ПРФ. Каждую из них нужно решать отдельно:

- Очевидно, что фонд нельзя наполнить этими деньгами. Хотя решение о повышении пенсионного возраста очень непопулярно, но, на мой взгляд, оно было правильное.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов полагает, что законопроект будет поддержан обществом, хотя вызовет напряжение у бизнеса.

— Но здесь главными будут детали и окончательный вид законопроекта после его прохождения в Госдуме, — пояснил эксперт.

С этим согласен глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его словам, после внесения законопроекта в Госдуму важно будет понять срок давности, то есть за какой период могут проверить законность средств. Но общественность эту инициативу в целом поддержит, убежден эксперт.

По материалам «Известий» и РИА Новости.