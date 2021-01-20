Каменный век, жители Чалны пожаловались на перебои с электроснабжением

На перебои с электроснабжением этой зимой жалуются не только обитатели коттеджных поселков в районе Бесовца, но и жители Чалны.

«Больше недели ежедневные отключения света, тепла, проблемы с водой. Каменный век, при свечах люди живут. Люди мерзнут, дети голодные, уроки делать невозможно. Нарушение прав и свобод людей»,

- пожаловалась в нашу редакцию одна из жительниц Чалны.

Жители поселка в Пряжинском районе собирают подписи под коллективной жалобой к прокурору республики. Документ опубликован в одной из групп в соцсети.

Как следует из текста письма, с 4 января в поселке происходит отключение электроэнергии. По словам местных жителей, бывает, что электричество отключается более 20 раз в день. В домах упало напряжение. По словам жителей поселка, напряжение колеблется от 170 до 205 Вольт.

«По факту было гораздо ниже, так как бытовые приборы и техника не включались, или включались, но работали некорректно».

Жители Чалны обращались в АО «ПСК», «ТНС Энерго Карелия», в местную администрацию, в Минстрой, ФАС. Но перебои с электроснабжением не прекратились. По словам авторов жалобы, представители ресурсоснабжающей организации замеряли электрическое напряжение у некоторых жителей, при этом акты проверок на руки получили не все.

Жители поселка просят прокуратуру вмешаться и провести проверку ресурсоснабжающей организации.(фото gazeta-rvs.ru)