Как бизнесменов “спасли” от иска муниципального предприятия

Текст: Георгий Чентемиров

В муниципальном предприятии по вопросам похоронного дела “Мемориал” сменилось руководство. Дмитрия Данильева, возглавлявшего организацию на протяжение почти трех лет, сместили, а управленческие функции на время передали другому человеку — Сергею Гриненко, который в последние годы отвечал за содержание городских кладбищ.

За несколько недель до этих кадровых перестановок Данильев подготовил иск к известному предпринимателю, совладельцу похоронного бизнеса, экс-депутату Петросовета Дмитрию Кузнецову. Данильев расследовал обстоятельства продажи Кузнецову двух помещений “Мемориала”, находящихся в самом центре города — на улице Дзержинского. Сделки были совершены в 2010-2011 годах. Помещения были проданы почти за девять миллионов рублей.

Дмитрий Данильев заказал экспертизу оценки, которая определила стоимость помещений при их продаже. Независимый эксперт посчитал, что его предшественник занизил цену примерно на 40 процентов к рыночной цене на момент продажи. Кроме того, сама оценка, по мнению эксперта, была проведена со значительными нарушениями.

Что характерно, муниципальным предприятием в те годы руководили люди, связанные с бизнесами Дмитрия Кузнецова. Это Вячеслав Кремнев и Сергей Гриненко, причем именно последний занял кресло директора сейчас, в феврале.

В иске, который подавался от МУП “Мемориал”, содержалось требование признать сделки по продаже помещений недействительными. По логике Данильева, эти помещения необходимо вернуть в собственность муниципального предприятия, а с Кузнецова взыскать арендную плату за их использование — в общей сложности 27 миллионов рублей.

Данильев обнаружил и другие подозрительные, по его мнению, сделки. Так, в 2007 году “Мемориал” купил у компании, афиллированной с Дмитрием Кузнецовым, два станка общей стоимостью 475 тысяч рублей. Спустя три года эти же станки были проданы за 327 тысяч рублей; разница без малого 150 тысяч. Составитель иска посчитал, что станки были куплены по завышенной стоимости, а проданы — по заниженной.

Конфликт, которого нет

Установить достоверность этих сведений, обоснованность претензий и законность сделок легко было бы в суде. Но до судебного разбирательства иск не дошел. В конце января Дмитрий Данильев направил документ юристу — бывшему зампрокурора Петрозаводска Глебу Суржко. 7 февраля иск попал к судье. А уже 11 февраля, согласно Seldon, муниципальное предприятие возглавил Сергей Гриненко. Тот самый, которого Данильев упоминает как одного из участников подозрительной сделки по продаже недвижимости. Спустя несколько дней Гриненко… отозвал иск из суда.

Портал “Петрозаводск говорит” запросил в администрации карельской столицы комментарий. Нас интересовала не столько смена руководителя, сколько ситуация с выявленными возможными злоупотреблениями и с отказом от суда, где эти факты могли быть подтверждены (или опровергнуты).

Корреспондент отметил, что хотел бы встретиться с мэром Владимиром Любарским, и вот по какой причине. Ни для кого не секрет, что мэр Петрозаводска связан с бизнесменом, депутатом ЗС РК Виталием Красулиным. Сам Любарский эти отношения называет приятельскими. Предположительно, Любарский и Красулин до сих пор работают вместе — депутат якобы помогает “закрывать” некоторые городские “вопросы”.

Фото: пресс-служба правительства Карелии

Точно так же бытует мнение, что Красулин связан и с Дмитрием Кузнецовым. Более того, по информации “Совершенно секретно”, фирма Красулина участвовала в сопровождении сделки по продаже помещений “Мемориала”. На всем этом фоне стремительная отставка Данильева и последовавший отзыв иска против Кузнецова выглядят несколько двусмысленно.

В общем, поговорить мы хотели с мэром. Но комментарий в итоге дала его заместитель, Юлия Мизинкова. И это оказался очень удачный выбор спикера. Ведь именно Мизинкова в свое время обратила внимание на проданные бизнесмену помещения!

Мизинкова начала с того, что Данильев, возглавивший “Мемориал” в марте 2019 года, кресло директора потерял уже давно: для этой должности он не подходил по профессиональным стандартам. Поэтому последние два года он числился исполняющим обязанности — но, по словам чиновницы, даже и это громко сказано. Данильев формально являлся “консультантом по общим вопросам” с дополнительными обязанностями руководителя. По словам заммэра, назначить директором именно Данильева не позволяли квалификационные требования. И появление нового директора, уже настоящего, было лишь вопросом времени.

Почему Сергей Гриненко отозвал иск? Потому, что он в этом иске упоминался, объясняет Юлия Мизинкова. И это провоцировало конфликт интересов.

"Я про иск узнала только тогда, когда Гриненко сообщил, что он этот иск отозвал. Он, став руководителем предприятия, не сможет представлять его в суде. И он этот иск считает незаконным…"

Что любопытно, Сергей Гриненко — тоже временный вариант. Он, говорит Мизинкова, был поставлен с единственной целью: внести изменения в штатное расписание, которым противился Данильев. И уже на момент выпуска данного материала Сергей Гриненко от должности директор “Мемориала” был освобожден. А значит, представлять предприятие в суде ему бы не пришлось. Но иск под предлогом конфликта интересов уже отозван!

Руководитель хороший, но не тот

Портал “Петрозаводск говорит” уже рассказывал, в каком бедственном положении находилось муниципальное похоронное предприятие еще несколько лет назад. “Мемориал” был полностью подмят под коммерческие структуры Дмитрия Кузнецова. Услуги населению фактически не оказывались. По словам бывшего руководителя, весной 2020 года МУП находился на грани банкротства.

В последние годы ситуация заметно выправилась. Юлия Мизинкова хорошо оценила работу Данильева.

— Я понимаю, что он-то отстаивал интересы “Мемориала”. Выявлялись факты, как заказы уходят в другое предприятие… Некоторые работники сотрудничали с коммерческими организациями… Он молодец, что сумел перебороть эту ситуацию. Эти факты были устранены, и я уверена: все, что делается Данильевым, — только в пользу предприятия.

Корреспондент “ПТЗ говорит” спросил, можно ли в таком случае все же сделать Данильева настоящим директором, дотянув его до требуемых стандартов?

— А почему говорится, будто он покинет предприятие? Таких планов вообще нет… Специалист по связям с общественностью — он так и работает в этой должности… — ответила Юлия Мизинкова.

Что касается подозрений о махинациях с имуществом “Мемориала”, им необходимо дать ход, считает заместитель мэра Петрозаводска. Правда, сам иск Юлия Мизинкова не видела. Она выразила недовольство тем, что руководитель подведомственного предприятия не ознакомил их с документом и даже не известил о своем намерении судиться.

— По уставу такие вопросы относятся к компетенции руководства предприятия, — ответил на претензию Дмитрий Данильев. — О злоупотреблениях же сообщалось в администрацию не раз и не два.

При этом заместитель мэра призналась, что на сделки по продаже помещений указала в свое время именно она.

"Когда Данильев заступил на должность, мы обсудили все подводные камни. Я просила разобраться [в том числе и в этом]. Если Дмитрию Данильеву действительно удалось найти какие-то факты, я абсолютно не против того, чтобы это имущество было нам возвращено. Двумя руками за. Первое, что мы должны, — отстаивать интересы предприятия. Если эти факты имели место, это было бы просто замечательно. Дмитрий Данильев полагает, что иск будет похоронен — абсолютно нет".

Юлия Мизинкова отметила, что вскоре в “Мемориал” придет новый директор, который разберется в этом деле и может подать иск снова. Что это за человек, не сообщается. Только вот проблема: сроки исковой давности истекают 24 февраля. Это значит, что подать иск после ухода Гриненко не успеть физически.

Впрочем, юрист, договором с которым так и не был расторгнут, накануне Дня защитника Отечества подал иск повторно. А Данильев составил заявление в прокуратуру, Следком и МВД. Бывший руководитель “Мемориала” просит провести проверку и возбудить уголовные дела по признакам сразу нескольких преступлений. По его словам, надзорный орган уже в курсе событий, происходивших и происходящих вокруг муниципального предприятия.