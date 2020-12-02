Друзья до гроба. Кто хозяйничает на кладбищах Петрозаводска

Текст и фото: Георгий Чентемиров

На похоронном рынке Петрозаводска трудятся десятки компаний. Однако, судя по всему, условия работы у них разные. Гражданам, которым требуются ритуальные услуги, продолжают навязывать конкретных предпринимателей, а те распоряжаются муниципальными кладбищами едва ли не как своей собственностью.

...В распоряжении портала «Петрозаводск говорит» попала запись скандала в офисе одного из городских кладбищ. Директор муниципального предприятия «Мемориал» Дмитрий Данильев воюет с сотрудницей другого муниципального учреждения, «Ритуал»: именно оно управляет петрозаводскими кладбищами. Заведующая кладбищем отказывалась выделять место под захоронение, которое выбрала клиентка «Мемориала».

– Я оформлять не буду!

– заявляет работница кладбища, не поясняя причин своего решения.

Чтобы разобраться, директор «Мемориала» прямо из офиса звонит директору «Ритуала» Сергею Гриненко. По телефону Данильев рассказывает, что заведующая кладбищем передала клиента в руки работника частной похоронной компании, который показал участок под захоронение и заявил, что он стоит 28 тысяч рублей. Между тем, по закону участки на кладбищах предоставляются бесплатно. На записи слышно, что Гриненко дает какое-то указание подчиненной, и та идет на попятный, выделяя клиенту желаемое место.

Это – лишь один из множества эпизодов нарушения прав граждан и навязывания похоронных услуг, имевших место в Петрозаводске за последние годы. Муниципальные организации, отвечающие за похоронную сферу и за городские кладбища, всегда были тесно связаны с заинтересованными бизнесменами. И зачастую эту связь можно увидеть невооруженным глазом.

Вот, к примеру, кладбище возле Новой Вилги. На территории – забор, за которым лежит щебень. По словам бизнесмена, работающего в сфере похоронных услуг, это имущество фирмы «Меком». Эта компания принадлежит бизнесменам Валерию Ларькину и Дмитрию Кузнецову. Кузнецов, кроме прочего, депутат Петросовета и владелец еще нескольких предприятий, речь о которых пойдет дальше. Тут же припаркован грузовик, на котором висит рекламный баннер.

Журналист «ПТЗ говорит» позвонил по номеру, указанному на баннере. Мужчина, снявший трубку, представился работником кладбища. Правда, после коротких расспросов признал, что на самом деле трудится в фирме «Меком». На баннере никаких указаний на конкретную компанию, как мы видим, нет.

Похожая картина – на кладбище в Бесовце. Там оборудована целая «база» для работников «Мекома». Имущество хранится и под открытым небом, и в контейнерах. Имеется и видеонаблюдение, причем провода тянутся в административное здание. На огороженной территории – щебень, куски гранита, кресты, инвентарь.

Это не единственная привилегия, которой пользуется фирма депутата Кузнецова. Как сообщили петрозаводские предприниматели, раньше у «сторонних» фирм были даже проблемы с допуском на кладбища.

– У «Мекома» есть места для хранения материалов, щебня, памятников. Все остальные вынуждены возить все отдельно на легковых машинах с прицепом. А когда была охрана, их туда еще и не пропускали. И мне, чтобы въехать, надо было получать пропуск на каждый (!) въезд. Пять раз за день заеду – пять раз нужно пропуск получить. Причем за пропуском надо было ехать в офис «Ритуала». А «Меком» мог ездить и работать сколько угодно, – вспоминает один из коммерсантов. Мужчина поясняет: возможность хранить инвентарь и материалы на кладбищах – это огромное преимущество, ведь гораздо проще и дешевле привезти сразу КамАЗ щебня, чем возить его небольшими партиями за 15 километров.

Руководитель МКУ «Ритуал» Сергей Гриненко на эту претензию ответил, что хранить имущество на кладбищах могут любые предприниматели, если они того пожелают.

– Я не знаю, кто владеет фирмой «Меком». Этот щебень, возможно, и данной компании. Но если кто-то обратится, то может тоже там свой щебень хранить. Если кто-то покажет мне документ, что он обращался, а я отказал, тогда это серьезный разговор…

– сказал Гриненко.

Он также подтвердил нашему корреспонденту, что охрана на кладбищах действительно была. Ее обеспечивали разные охранные фирмы, но нанимала их одна организация – НП «АППОРК»: Ассоциация предприятий похоронной отрасли Республики Карелия. Эта организация зарегистрирована на Дзержинского, 41, по одному адресу с «Мекомом». Ее учредили две фирмы – ООО «ПРК» и ООО «Стела». «Стела», как и «Меком», принадлежит Дмитрию Кузнецову и Валерию Ларькину (и расположена также на Дзержинского). Совладельцем ООО «ПРК» значится Алексей Губин – бизнес-партнер Кузнецова. В общем, все опять сходится к одной фирме и одному человеку.

Дзержинского, 41 – важный адрес для похоронной отрасли Петрозаводска. Так, именно здесь, в подсобном помещении офиса «Мекома», до 2017 года сидел диспетчер муниципального предприятия «Мемориал». Здесь же зарегистрирована Федерация баскетбола Карелии. Причем здесь Федерация баскетбола? А при том, что возглавляет ее руководитель муниципального «Ритуала» Сергей Гриненко. Общественная должность перешла к нему от бывшего чиновника и бывшего руководителя МУП «Мемориал» Вячеслава Кремнева.

Кремнев также тесно связан с Дмитрием Кузнецовым. Они вместе были совладельцами компании «Авторесурс сервис» и похоронной фирмы «Приоритет». Город маленький, что поделаешь. А Сергей Гриненко с Вячеславом Кремневым и вовсе дружат с детства. В распоряжении «ПТЗ говорит» есть снимки с общих застолий, где они оба присутствуют.

Руководитель муниципального «Ритуала» отрицает, что он аффилирован с бизнесом Дмитрия Кузнецова.

– Мы Кремневым в детстве в одной команде занимались спортом. В этой же команде играл и человек, который сейчас трудится в ФСБ. Следует ли из этого, что я аффилирован с ФСБ? А еще один бутылки собирает. Я с бомжами аффилирован? Я не отрицаю, что Кремнева знаю десятки лет. И с Кузнецовым тоже знаком. Но в гости к ним не хожу,

– утверждает Сергей Гриненко.

Тем не менее «ПТЗ говорит» обладает убедительными доказательствами того, что бизнесу Дмитрия Кузнецова созданы преференции на муниципальных кладбищах. Так, работники компании, как мы уже написали выше, без стеснения представляются сотрудниками кладбищ. На визитках, которые раздают гражданам, указываются контакты «мастеров по захоронению» без указания того, что они представляют частную фирму. У людей может сложиться ощущение, будто это работники самого кладбища, однако муниципальный «Ритуал» услуг по захоронению не оказывает.

«Формы поддержки» самые разнообразные; у нас есть снимок сертификата на услуги «Меком» – его гражданину после похорон выдала заведующая одним из кладбищ Петрозаводска.

– Честно скажу. Если мне такой факт покажут и докажут, я буду разбираться. На 99,9% эта заведующая будет уволена. Понимаете, заведующей все равно, какая именно организация будет хоронить, – говорит Сергей Гриненко.

Мы уже рассказывали про телефонный разговор Данильева и Гриненко, в котором Данильев жаловался на заведующую, навязывавшую «платный» участок. И этот инцидент далеко не единственный такого рода. По словам наших источников, гражданам, желающим получить место для захоронения, предлагают выбор: либо участок поближе стоимостью десятки тысяч рублей, либо – бесплатно, но далеко.

Продают не землю (на кладбищах она бесплатна), продают благоустройство: заливку бетоном, отсыпку щебнем и так далее. Эти работы, действительно, обязан оплатить заказчик, если они ему нужны. Проблема, однако, в том, что граждан фактически лишают возможности оформить бесплатный участок там, где они хотят. А во-вторых, благодаря отлаженной системе «обработки» клиентов чаще всего передают именно в руки «Мекома». По мнению наших собеседников, это не только ограничивает конкуренцию и мешает развиваться предпринимателям, работающим в этом бизнесе. Это вредит и самим гражданам, которые вынуждены переплачивать.

Так, «ПТЗ говорит» представилась возможность сравнить цены на услуги «Мекома» и прочих компаний, которые занимаются благоустройством участков. В фирме Дмитрия Кузнецова установка поребрика с бетонной площадкой стоит почти 30 тысяч рублей; у конкурентов – в полтора-два раза дешевле. Установка самого распространённого памятника на железобетонное основание у «Мекома» стоит 10 тысяч рублей, две другие компании берут за такую же работу в два раза меньше.

Разумеется, предприниматели могут сами назначать цену на свою продукцию, особенно если есть множество других фирм, которые составляют им конкуренцию. А клиенты, соответственно, могут сами выбирать, какое предложение им больше по душе. Но, как мы уже выяснили, многие граждане фактически лишены возможности «проскочить» мимо бизнеса Дмитрия Кузнецова.

Сам Дмитрий Кузнецов в телефонном разговоре с журналистом «ПТЗ говорит» заявил, что он никак не аффилирован с муниципальным учреждением «Ритуал». Более того: он, являясь совладельцем «Мекома», не вмешивается в рабочий процесс фирмы. А следовательно, не может ничего сказать по поводу крайне вольготных условий, созданных для его компании на петрозаводских кладбищах.