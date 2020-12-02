Дружелюбный карельский як стал символом 2021 года в Белоруссии

Выбирать символом наступающего нового года животных стало уже доброй традицией для Гродненского зоопарка в Белоруссии, сообщает газета «Гродзенская праўда»



И так как по китайскому календарю 2021 год будет годом Белого Металлического Быка, сотрудники зоопарка решили, что на этот раз достойным живым символом наступающего года станет домашний як по кличке Дымок.

Бычок этому почетному званию соответствует как по виду, так и по повадкам. Массивное тело и длинные рога внушают уважение.

Так как 2021 год – год Металлического Быка, пришли к выводу, что наш домашний як станет достойным символом Нового года. Самец как раз у нас серого цвета, близкого к металлическому. Отсюда, как можно догадаться, и его имя. Дымок приехал к нам из Карелии. Сейчас ему около 5 лет. К слову, в природе существуют еще дикие яки, но они более агрессивные, чем домашние. Наш як дружелюбный,

– рассказала Анастасия Лупач, экскурсовод Гродненского зоопарка.

Кстати, этим летом у Дымка и его возлюбленной Жеи появился малыш, которого сотрудники зоопарка назвали Жуком. Он, как и его отец, очень подвижный и энергичный, но символом года становиться ему еще рано. Хотя у него уже есть, с кого брать пример.

Фото с сайта газеты «Гродзенская праўда»