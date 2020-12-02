Студентов-медиков направили на работу в медучреждения Карелии

Сейчас в поликлиниках проходят практику более 120 студентов Медицинского института ПетрГУ, а также Петрозаводского базового медицинского колледжа, сообщает оперативный штаб правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

Это будущие специалисты разных профилей, но в условиях пандемии большинство из них трудятся участковыми терапевтами, педиатрами и медицинскими сестрами. Это ощутимая помощь медучреждениям республики.

Ещё почти 250 студентов-медиков будут направлены в больницы и поликлиники в течение декабря.

Фото из группы Коронавирус. Оперштаб Карелии